أردوغان: الإنسانية تموت في غزة… ولا وقت نضيعه

شفق نيوز - الشرق الأوسط

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتح الباب لخطوة مشابهة في غزة، وأن "حماس" أظهرت مرارا حسن نيتها في هذا الشأن.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية لأذربيجان شارك خلالها في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت بمدينة خانكندي، إنه "كان من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

وأضاف أن "غزة لا وقت لديها لتضيعه، فالإنسانية تموت في غزة"، مشيراً إلى أن "الناس في غزة محكوم عليهم بالجوع والقنابل "أمرا يتنافى مع الإنسانية".

وتحدث عن دور تركيا في فتح ممرات المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى من خلال وزارة الخارجية والهلال الأحمر التركيين، ودعم أنقرة بشكل مباشر لآلية الوساطة المصرية القطرية.

ولفت أردوغان إلى أن "خطة ترامب لوقف إطلاق النار المؤقتة لمدة 60 يوما أصبحت الآن على جدول الأعمال"، مبينا أن "للولايات المتحدة تأثيرا كبيرا على إسرائيل".

وشدد على ضرورة إرساء وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التزاما كاملا، مبينا أنه "لتحقيق ذلك، لا بد من إرساء أرضية تفاوضية متينة، وتكتسب مسألة ضمانات وقف إطلاق النار أهمية خاصة".

وفي حال وقف إطلاق النار، دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى الإسراع في الاستثمار بمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وختم حديثه بالقول: "إذا تم إرساء وقف إطلاق نار دائم، يُمكن أن يفتح طريق نحو سلام دائم في المنطقة. ولتحقيق ذلك، لا بد من وقف إطلاق نار قوي ودائم، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لهذه المشكلة المزمنة في منطقتنا".