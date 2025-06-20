أردوغان: الهجمات الإسرائيلية تهدد المنطقة وأوروبا بهجرة وتسرب نووي

شفق نيوز/ رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، حدوث موجة هجرة جديدة لأوروبا جراء الضربات الجوية بين إيران وإسرائيل.

وبحث أردوغان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبر مكالمة هاتفية، فيما أشار إلى أن "دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.