أردوغان: اتفاق دمشق و"قسد" يعزز مسار السلام مع حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز- أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يعزز مسار السلام مع حزب العمال الكوردستاني داخل تركيا.

وقال أردوغان في تعليقات لصحفيين خلال رحلة عودته من رحلة شملت السعودية ومصر، إن "الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد في شمال شرق سوريا ساهم في تخفيف الضغط على عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف أن "التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق سيعزز مناخ السلام في سوريا ويساعد على تحقيق الاستقرار".

وتوصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة الماضية، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، يشمل مسارا سياسيا وأمنيا وعسكريًا لدمج المنطقة.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار فورا، وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحسكة والقامشلي، وتشكيل فرقة عسكرية جديدة تتبع الجيش السوري تضم مقاتلي قسد ولواء من كوباني.

كما يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مع تثبيت وضع الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، في إطار توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار.