أردوغان: اتخذنا كل الاحتياطات لمواجهة تداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، جاهزية بلاده لمواجهة تداعيات النزاع الاسرائيلي الايراني.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم، بثتها وسائل اعلام تركية، إن لإيران "الحق المشروع في الدفاع عن نفسها" في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان" الذي بدأ خلال استمرار المفاوضات النووية.

واضاف، أن بلاده تبذل ما بوسعها لوقف عدوان إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان واليمن وحتى إيران، مضيفاً: "سنواصل القيام بذلك بكل صبر".

وتابع الرئيس التركي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "تجاوز منذ زمن طويل الظالم هتلر" في الجرائم التي وصفها بـ"الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين، مشدداً على أن الهجمات الإسرائيلية في المنطقة "عدوان وحشي" يستهدف شعوباً في عدة دول.

وأكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لاحتواء التصعيد ووقف الهجمات التي تطال "غزة وسوريا ولبنان واليمن وجارتنا إيران"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تركيا تتابع عن كثب ما وصفها بـ"هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، مؤكداً أن جميع المؤسسات التركية في حالة تأهب قصوى تحسباً لتداعيات هذه الهجمات.

وأوضح أن تركيا أصبحت الآن "دولة ذات بنية دفاعية متكاملة تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية"، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تطورات.

وانتقد الرئيس التركي صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه ما وصفها بـ"الاعتداءات الإسرائيلية السافرة"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

وقال أردوغان أيضا، إن "إسرائيل وسعت نطاق عدوانها في المنطقة من خلال مهاجمة أهداف وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران"، محذراً من خطورة التصعيد الإقليمي.

وأشار إلى أن "المساعي التركية صادقة من أجل إحلال السلام"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أنقرة "لن تتردد في الرد اللازم على أي هجوم يستهدفها"، مبيناً أن بلاده ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية وستبذل قصارى جهدها "لمنع وقوع كارثة قد تطول الجميع جراء العدوان الإسرائيلي".