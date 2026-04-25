رداً على حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في جنوب لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات في جنوب لبنان، عقب إطلاق حزب الله صواريخ ومسيّرات باتجاه مواقع إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة كونين جنوبي لبنان، فيما طالت غارة أخرى محيط بلدة صفد البطيخ.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان استهداف عربة عسكرية إسرائيلية من نوع "نميرا" بواسطة مسيّرة انقضاضية في بلدة القنطرة جنوبي لبنان.

هذا وأطلق حزب الله اللبناني، عصر اليوم السبت، دفعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل في شمال إسرائيل، بحسب إعلام لبناني.

ويأتي إطلاق الصواريخ تزامناً مع شن إسرائيل غارات متفرقة على جنوب لبنان السبت، وواصلت هدم المباني في عدد من القرى، وقتلت 4 لبنانيين في غارات على يحمر الشقيف في قضاء النبطية، رغم تمديد وقف إطلاق النار، كما حذرت السكان من العودة إلى قرى في جنوب لبنان و3 وديان محيطة بها.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع غارة إسرائيلية على دراجة نارية في يحمر الشقيف في جنوب لبنان، والتي كانت تعرضت قبلها لقصف مدفعي.