"رجل عظيم" و"دفعة قوية".. ترامب وبن زايد يتبادلان المجاملات

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع انطلاق المباحثات بينهما اليوم الخميس في العاصمة أبوظبي، أن العلاقة بين البلدين "ستكون أفضل وأقوى"، واصفاً الرئيس الإماراتي بأنه "رجل عظيم".

وأضاف خلال اللقاء للشيخ محمد بن زايد: "نقدر ثقتكم في بلدنا".

كما اعتبر الشيخ محمد بن زايد أن الزيارة الأمريكية أعطت "دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

ووصل دونالد ترامب إلى قصر الوطن، واستقبله محمد بن زايد، وسط مراسم رسمية، قبل أن تنطلق المباحثات بين الجانبين.

وتأتي زيارة دونالد ترامب إلى الإمارات في إطار جولة خليجية استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية ثم قطر.