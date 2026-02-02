أرتال قوات الحكومة السورية تدخل الحسكة (فيديو)

شفق نيوز- الحسكة

دخلت أرتال قوى الأمن الداخلي السوري، اليوم الاثنين، مدينة الحسكة من منطقة الهول، ضمن تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المنطقة إن الطيران الحربي في أجواء المدينة يرافق دخول الارتال، كما سُمع إطلاق رصاص من قبل بعض الأهالي، وُصف بأنه ترحيب بدخول الجيش السوري.

وفرضت "قسد" حظر تجوال شامل منذ صباح اليوم وقطعت الاتصالات في أجزاء واسعة من المحافظة، مع إطلاق نداءات عبر مكبرات الصوت للأهالي بالبقاء في منازلهم.

وأمس الأحد، كشف مصدر أمني عن تحضيرات لدخول نحو 100 عنصر من قوات الأمن العام الحكومي إلى الحسكة والقامشلي اليوم الاثنين، عبر 16 سيارة أمنية، وذلك تنفيذاً لاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الخطوة تأتي لبدء دمج قوات الأمن الداخلي (الآسايش) ضمن جهاز الأمن الداخلي الحكومي، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي ردود فعل شعبية مؤيدة أو رافضة.وبيّن أن عملية الدمج ستتوسع لاحقاً لتشمل حقول النفط والغاز، مطار القامشلي، المعابر، إضافة إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة مع تثبيت الموظفين.

وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد أعلنتا، يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إلى جانب تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.