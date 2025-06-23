أربع دول تعيد فتح مجالها الجوي بعد تعليق مؤقت

شفق نيوز/ أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين والكويت، مساء اليوم الاثنين، إعادة فتح مجالاتها الجوية بعد تعليق قصير، بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في قطر، وتم إعادة فتح المجال الجوي.

فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن "الطيران المدني" إعلان "فتح الأجواء الكويتية وعودة الحركة في مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها بعد التأكد من استقرار الأوضاع المحيطة بالبلاد".

من جانبها أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية عن إعادة فتح المجال الجوي في أجواء البحرين بالكامل.

وقال منشور لمكتب دبي الإعلامي على "إكس": "تؤكد مطارات دبي استئناف عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت، كما تؤكد أن سلامة وراحة جميع المسافرين وأطقم الطيران تظل على رأس أولوياتها".

وأضاف المنشور: "في الوقت الذي تعمل فيه مطارات دبي مع شركات الطيران لضمان سير الرحلات وفقا للجداول الزمنية المعتمدة، قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات. لذا يُنصح جميع المسافرين بالاطلاع على آخر المستجدات عبر شركات الطيران التي تتبعها رحلاتهم".

وكانت أربع دول عربية بينها العراق، قد أعلنت مساء الاثنين، إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الأخيرة وخصوصا القصف الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر.