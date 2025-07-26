ذوو الأسرى الإسرائيليين يدعون لتظاهرات كبرى ويطالبون ترامب بـ "إنهاء الحرب"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دعا أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى قطاع غزة، يوم السبت، إلى الخروج بتظاهرات غاضبة عند السفارة الأمريكية في تل أبيب، مطالبين بـ "إنهاء الحرب وإعادة الأسرى".

وذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الشعب الإسرائيلي مطالب بالوقوف إلى جانبهم في هذه الأيام الحرجة، وذلك في المظاهرة المركزية في ساحة المختطفين وفي المظاهرات المختلفة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن"هذا الأسبوع ستنطلق تظاهرة في تل أبيب أيضا في ساحة المختطفين، ومن هناك سنسير معا إلى السفارة الأمريكية".

كما وجه أهالي الأسرى الإسرائيليين، بحسب البيان رسالة إلى الرئيس الأمريكي جاء فيها: "شعب إسرائيل اختار المختطفين، شعب إسرائيل اختار إنهاء الحرب (..) ساعدنا على تحقيق نصر إسرائيلي، وإعادة بناء وطن، ونهضة وطنية".

وأشار إلى أنه بالإضافة للتظاهرة الرئيسية في ساحة المختطفين، ستقام مسيرات في تقاطع شعار هنيغف، كرميه جات، القدس، وفي جميع أنحاء إسرائيل، مطالبين بـ "إبرام صفقة تبادل شاملة تفضي إلى إعادة جميع المخطوفين دفعة واحدة".

وحملت عائلات الأسرى الإسرائيليين، حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مقتل عدد من المخطوفين بسبب "سياساتها المتعنتة"، على حد قولهم.