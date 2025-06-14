أذربيجان: لن نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا للعدوان على إيران

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف، يوم السبت، أن بلاده لن تسمح لأي طرف باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن أي عدوان على إيران أو بقية الدول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الأذربيجاني، حيث شدد خلاله على أن إيران ردت بقوة على العدوان الإسرائيلي حفاظاً على سيادتها وأمن شعبها.

ونقل الاعلام الايراني الرسمي، عن عراقجي إن "العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديداً للأمن الدولي، وطهران سترد على هذا العدوان برد حاسم"، مشيراً إلى أن "استهداف المنشآت النووية الإيرانية يعد تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، وعلى جميع الدول إدانته".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعتزم مواصلة ما وصفه بـ"حقها المشروع" في اتخاذ الإجراءات المضادة ضد الاعتداءات الإسرائيلية.