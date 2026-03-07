أذربيجان تكمل إجلاء موظفي بعثتها في تبريز الإيرانية

شفق نيوز- باكو

أعلنت أذربيجان، يوم السبت، اكتمال عملية إجلاء موظفي بعثتها الدبلوماسية في مدينة تبريز الإيرانية، فيما لا يزال عدد محدود من الدبلوماسيين الأذربيجانيين متواجدين في العاصمة طهران.

وأوضحت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، أن "11 دبلوماسيا غادروا الأراضي الإيرانية مساء الجمعة"، مشيرة إلى أن "عملية إجلاء البعثة في تبريز اكتملت بالكامل، في حين تجري استكمال إجراءات مغادرة من تبقى من دبلوماسيين في طهران".

وتأتي هذه الخطوة في سياق التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، إذ أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي على شن ضربات عسكرية استهدفت مواقع عدة داخل الأراضي الإيرانية، من بينها العاصمة طهران، ما خلف دمارا واسعا وأوقع ضحايا في صفوف المدنيين.

وبرر البلدان عمليتهما العسكرية بوصفها ضربة استباقية تهدف إلى التصدي للتهديدات الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، غير أن مسؤوليهما باتوا يجاهرون بأهداف أبعد مدى تتمثل في إحداث تغيير جذري في منظومة الحكم بإيران.

وفي المقابل، ردت إسرائيل بضربات انتقامية طالت إسرائيل، فضلا عن استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أميركية منتشرة في منطقة الشرق الأوسط.