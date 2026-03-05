أذربيجان تغلق مجالها الجوي مع إيران لـ12 ساعة

شفق نيوز- باكو

أعلنت السلطات في أذربيجان، مساء اليوم الخميس، إغلاق المجال الجوي مع إيران، وذلك على خلفية الهجوم بطائرات مسيرة إيرانية على البلاد.

وأفادت وكالة رويترز، بأن أذربيجان أغلقت المجال الجوي في جنوب البلاد بالقرب من إيران لمدة 12 ساعة.

إلى ذلك، أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، عدم مشاركة بلاده في الحب ب على إيران قائلاً: "لا ولن نشارك في أي عمليات ضد إيران ومستعدون لإظهار قوتنا ضد أي قوى وعلى إيران ألا تنسى ذلك".

في حين أوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن 4 طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت بنية تحتية مدنية ومدرسة ثانوية مطالبة إيران بتقديم اعتذار.

يشار إلى أن وزارة خارجية أذربيجان قد أكدت أنها استدعت سفير إيران في باكو، بعد هجمات بطائرات مسيّرة نُفذت من الأراضي الإيرانية.

وأكدت أذربيجان أن الهجمات الإيرانية بالمسيرات أدت إلى إصابة شخصين، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الرد.