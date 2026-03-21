ديمونة مجدداً.. صواريخ طهران تضرب إسرائيل وانفجارات في إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، استئناف إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، في وقت دوت فيه انفجارات في مناطق متفرقة من إيران.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، رصد صواريخ جديدة من إيران باتجاه مدينة ديمونة جنوب إسرائيل التي فيها مفاعل نووي، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 30 شخصاً في عراد إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، وذلك بعد استهداف صاروخ إيراني لمبنى في ديمونة أدى إلى انهياره وإصابة 51 شخصاً بحسب آخر إحصائية.

كما أشارت الجبهة الداخلية، إلى رصد صواريخ جديدة من إيران باتجاه بئر السبع جنوب إسرائيل، وتم إطلاق صفارات الإنذار في منطقتي البحر الميت والنقب جنوب إسرائيل.

في المقابل، ذكر إعلام إيراني، أن خمسة انفجارات دوت في منشأة للحرس الثوري جنوب شرق إيران، كما وقعت غارات على ميناء مدينة المحمرة جنوب غرب الأهواز.

في وقت تصاعدت فيه أعمدة الدخان بعد احتراق منشأة للحرس الثوري بالقرب من مدينة رفسنجان جنوب شرق إيران، فضلاً عن وقوع انفجارات عنيفة قرب ميناء خرمشهر وقصف مقر قيادة الشرطة في شيراز جنوبي البلاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية.