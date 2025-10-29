دير الزور.. اجتماع عسكري موسع  لبحث مواجهة داعش في سوريا

شفق نيوز- دمشق

عقد مجلس دير الزور العسكري، يوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمشاركة قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، لبحث المستجدات الأمنية في المنطقة وسبل مواجهة تنظيم داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجتمعين قيّموا الوضع الأمني الراهن، وناقشوا آليات تطوير الجاهزية القتالية، إلى جانب وضع خطط جديدة لتعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية والوحدات الميدانية للتصدي لخلايا التنظيم الإرهابي، بهدف تحسين الأداء الأمني والعسكري لقوات المجلس".

وأضاف أن "الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات العملية الهادفة إلى رفع كفاءة المقاتلين والقيادات العسكرية، منها إطلاق برامج تدريب وتأهيل متقدمة لرفع المستوى القتالي والتكتيكي للمقاتلين، ووضع آليات جديدة لتعزيز العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة".

كما بحث الاجتماع، بحسب البيان، تطوير القدرات القيادية والإدارية داخل المجالس العسكرية لضمان تحقيق جاهزية أعلى في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية لتأمين خطوط الإمداد والعمليات وحماية البنية التحتية.

وأشار المجلس، إلى أن محاربة تنظيم داعش والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تبقى أولوية قصوى لقواته، مؤكداً استمرار الجهود المشتركة بين الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة حتى القضاء التام على التهديدات الأمنية.