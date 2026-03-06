دوي صافرات الإنذار في الكويت والبحرين تعترض تهديدات جوية

شفق نيوز- الكويت

تجدّدت الضربات الإيرانية، يوم الجمعة، على مواقع في عدد من دول الخليج.

حيث أفادت وسائل إعلام خليجية بدوي صافرات إنذار في الكويت مع اعتراضات لتهديدات جوية في سماء البحرين.

وعلى صعيد ذي صلة، أجرى رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر اتصالاً مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عرض فيه إرسال 4 مقاتلات لتوفير غطاء جوي للمملكة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت يوم أمس الخميس، بتلقي بلاغ عن انفجار كبير وقع قرب ناقلة متوقفة قبالة سواحل الكويت، ما أدى إلى تسرب المياه إلى السفينة وحدوث تسرب نفطي، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

كما استهدفت ضربات إيرانية، يوم أمس الخميس، منشآت حيوية في كل من الإمارات والبحرين.