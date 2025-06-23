دوي انفجارات "قوية" في طهران وسط أوامر بالإخلاء

شفق نيوز/ أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، فجر الثلاثاء، بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران، في وقتٍ تحدثت فيه تقارير متطابقة عن تحليق عدد كبير من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية شرقاً داخل المجال الجوي الإيراني.

وتزامنت أصوات الانفجارات مع تحركات جوية مكثفة، وذلك بعد إصدار الجيش الاسرائيلي أوامر إخلاء في عدد من المواقع والمنشآت في طهران.

بالمقابل ذكرت وكالة مهر أن إيران تنذر سكان منطقة "رمات غان" في تل أبيب وسط إسرائيل بالإخلاء فورًا.