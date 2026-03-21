دوي انفجارات قرب طهران والسعودية تعترض طائرة مسيرة

شفق نيوز- طهران/ الرياض

أفادت وسائل إعلام مختلفة، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران، فيما تزامن ذلك مع اعتراض السعودية لطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وذكرت تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مجيدية شمال شرق طهران وتفعیل الدفاعات الجوية، كما وردت أنباء عن استهداف منطقة بارشين جنوب شرق العاصمة الإيرانية".

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع، مساء السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن عشرات الموجات من الغارات واسعة النطاق في إيران ولبنان في وقت واحد شملت أكثر من 200 هدف تابع لحزب الله والنظام الإيراني.