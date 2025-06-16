دوي انفجارات في طهران والأهواز ومشهد وقرب "نطنز"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجارين عنيفين في محيط شارع بيروزي شرق العاصمة طهران، وسط سماع دوي صافرات الإنذار وانطلاق الدفاعات الجوية في عدة مناطق من البلاد، في أحدث تصعيد ضمن المواجهة المستمرة مع إسرائيل.

وأكدت وكالة "تسنيم" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في سماء طهران، فيما أفادت تقارير أخرى بتفعيل أنظمة الدفاع في نطنز (وسط إيران)، والأهواز (جنوب غرب البلاد)، ومشهد (شمال شرق).

وذكرت وكالة "فارس" أن الانفجارين وقعا قرب شارع بيروزي شرق طهران دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارات أو الخسائر المحتملة.

ويأتي هذا التطور بعد وقت قليل من تصريحات مفاجئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن "عدم توقيع إيران على الصفقة النووية يُعد عاراً وإهداراً لحياة البشر"، مضيفاً: "ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد قلت ذلك مراراً وتكراراً. على الجميع إخلاء طهران فوراً!".