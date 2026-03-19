صواريخ إيرانية تحقق أهدافها في حيفا وتل أبيب وشمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن 3 دفعات صاروخية من إيران استهدفت حيفا وشمال إسرائيل وتل أبيب.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، انقطاع التيار الكهربائي في مناطق بحيفا إثر هجوم صاروخي من إيران".

في حين لفت موقع واللا الإسرائيلي، إلى أن "الملايين من المواطنين الإسرائيليين في الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل".

من جانبها، أكدت مديرية الإسعاف الإسرائيلي أن "فرقنا تلقت بلاغات عن سقوط صواريخ في مواقع عدة".

إلى ذلك، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي من إيران، مبينة أن "إيران أطلقت صاروخا عنقوديا باتجاه شمال إسرائيل".

بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية: "سقوط شظايا صاروخية في حيفا".

أما التلفزيون الإيراني فقد صرح قائلاً إن "موجة جديدة من الصواريخ استهدفت وسط إسرائيل وتل أبيب والقدس وحيفا والجولان المحتل".