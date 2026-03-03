دوي انفجارات ضخمة في الإمارات وقطر.. وإيران تسقط طائرات "متطوّرة"

شفق نيوز- أبو ظبي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات ضخمة في عدد من المدن الخليجية، مع إعلان الجيش الإيراني إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة التي وصفها بالمعادية.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن "دوي انفجارات ضخمة سُمع في أبوظبي والدوحة ودبي، في قطر والإمارات".

وأشارت إلى أن "الدفاعات القطرية اعترضت تهديدات جوية إيرانية".

بموازاة ذلك، أعلن الجيش الإيراني تدمير 6 طائرات مسيّرة متطورة معادية من طراز "هرمس" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.