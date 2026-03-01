انفجارات شرق الرياض واعتراض هجمات جوية في قطر والكويت

شفق نيوز– متابعة

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات شرقي العاصمة الرياض، من دون تحديد طبيعتها أو الجهة المسؤولة عنها.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع أن الطائرات المقاتلة تعاملت مع هجمات جوية تضمنت طائرات مُسيّرة وصواريخ "كروز" أُطلقت من إيران، مؤكدة أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، وتم اعتراضها ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة من دون تسجيل خسائر بشرية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها تصدت صباح اليوم لعدد من الأهداف الجوية المعادية "بكفاءة واقتدار"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي الإمارات، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن بلادها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء وابل الصواريخ الإيرانية"، مضيفة أنه "قد نتخذ موقفاً حازماً إذا واصلت إيران إطلاق الصواريخ والمسيّرات". وأشارت إلى أن "الكرة الآن في ملعب إيران بشأن كيفية تعاملها مع جار كان عادلاً"، على حد تعبيرها.