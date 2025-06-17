دوي انفجارات شديدة ومتواصلة في طهران والأمن الإيراني يرصد "حرباً سيبرانية"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات شديدة في العاصمة طهران، فيما أعلن الأمن الإيراني عن رصده "حرباً سيبرانية" تشنها إسرائيل على البنى التحتية.

وذكرت وسائل الإعلام أن انفجارات شديدة ومتواصلة سُمع دويها في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران، جراء ضربات جوية إسرائيلية.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف في سماء العاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو انفجارات شديدة حيث وصل لهيبها إلى ارتفاعات كبيرة في السماء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية أطلقت موجة غارات في قلب إيران ضد منصات وبطاريات صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

واستهدفت الغارات ثلاثة مواقع رئيسية تخص مقرات الحرس الثوري ومن ضمنها فيلق القدس.

بدورها قالت هيئة الأمن السيبراني الإيرانية، إن "الكيان الصهيوني شرع بحرب سيبرانية ضد البنى الرقمية للبلاد لتعطيل الخدمات"، مضيفة "فرقنا نجحت في التصدي لعدد كبير من هجمات العدو على البنى التحتية الرقمية للبلاد".

وأكدت الهيئة "فرقنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات الرقمية".