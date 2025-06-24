دوي انفجارات جديدة في طهران وإعلام إسرائيلي يتحدث عن اغتيال لعالم نووي إيراني

شفق نيوز/ شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج، غربي البلاد، فجر الثلاثاء، سلسلة من الضربات الجوية الجديدة، وسط تقارير عن انفجارات وتحليق مكثف لطائرات إسرائيلي في سماء المدينتين.

وذكرت مصادر محلية أن دوي انفجارات متتالية سُمع في مناطق متفرقة من طهران وكرج، بينما أظهرت تسجيلات مصورة تصاعد أعمدة دخان من مواقع غير محددة.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضربات جوية أسفرت عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز لم تسمّه.

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، يبدأ تدريجياً خلال 24 ساعة، بوساطة قطرية، وبعد تنسيق مباشر بين واشنطن والدوحة.