دوي انفجارات جديدة في طهران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت تقارير إخبارية، أن "هناك دوي انفجارات في طهران وتفعيل كثيف لمنظومات الدفاع الجوي".

كما أعلنت قيادة قوات الشرطة الإيرانية، تعرض محيط مقرها المركزي في العاصمة طهران لهجوم جوي شنّه الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصرها بجروح طفيفة.

فيما أعلنت قيادة الأمن السيبراني الإيراني، صد هجوم كبير على الشبكة المصرفية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران، على مواقع في إسرائيل.

وأكدت وسائل الإعلام، رصد صواريخ أطلقت من إيران، وأن صفارات الإنذار تدوي في مواقع عدة بإسرائيل.

كما أكد موقع "نور نيوز" الإيراني، أن "صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة".