دون الإشارة لمصير خامنئي.. "خاتم الأنبياء" يوجه رسالة لترمب والإيرانيين

شفق نيوز- طهران

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبداللهي، اليوم السبت، أن إيران "ستحدد نهاية المعركة"، دون أن يتطرق لمصير المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأشار عبداللهي، في تسجيل صوتي موجّه للشعب الإيراني، إلى أن "أضراراً كبيرة لحقت بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وتابع: "ستجعل العدو يندم"، مضيفا "على ترمب أن يعلم أن إنهاء الحرب هذه المرة ليس بيده، وأن الجمهورية الإسلامية هي من ستحدد نهايتها. هم من بدأوها، ونحن سننهيها بكل تأكيد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

واعتبر ترمب في بيان نشره على حسابه في منصة تروث سوشال، أن مقتل خامنئي يمثل "عدالة ليس لشعب إيران فحسب، بل لكل الأمريكيين العظماء، ولأولئك الناس من العديد من الدول حول العالم الذين قُتلوا أو شُوّهوا على يد خامنئي وعصابته من البلطجية المتعطشين للدماء".

وأضاف: "لم يكن (خامنئي) قادرًا على تفادي أنظمة الاستخبارات والتتبع المتطورة للغاية، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن هناك شيء يستطيع هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه أن يفعلوه. هذه هي أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلده".

كما لفت ترمب الى أن "القصف المكثف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدفنا المتمثل في إحلال السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع".

وتضمن حديث ترمب دعوة لعناصر الحرس الثوري والقوات الأمنية إلى إلقاء السلاح مقابل "حصانة كاملة"، مع تهديد من يرفض بـ"عواقب قاتلة.

وجاء تأكيد ترمب بعد تقارير عن مسؤولين إسرائيليين بمقتل خامنئي، وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن نفي ذلك.