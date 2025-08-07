دمشق وأنقرة تبحثان الأمن والإعمار والملف الكوردي

شفق نيوز- دمشق

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" الرسمية.

ويأتي اللقاء في ظل توتر تشهده الساحة السورية مع اسرائيل، ولا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة بين قوات الحكومة السورية وجماعة يقودها الكورد، وهو ما أدرج ضمن جدول المحادثات إلى جانب العلاقات الثنائية.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر في وزارة الخارجية التركية، فإن "مباحثات فيدان والشرع ستشمل أيضاً ملف إعادة إعمار سوريا، ودعم أنقرة لدمشق على الصعيد الدولي، إلى جانب تقديم المشورة وتدريب القوات المسلحة السورية، وذلك في إطار التحالف الجديد بين البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي".

وأوضح المصدر أن "أنقرة ستطرح خلال اللقاء مخاوفها الأمنية المرتبطة بشمال شرق سوريا، وتأكيدها على التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".