دمشق وأبو ظبي.. توتر دبلوماسي بعد "أحداث السفارة"

شفق نيوز- دمشق

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، عن رفضها لأي اعتداء أو محاولات اقتراب من السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة على أراضيها، في وقت أدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ"أعمال تخريب" ومحاولات اعتداء طالت مقر بعثتها الدبلوماسية ومقر إقامة رئيس البعثة في العاصمة السورية.

وكانت دمشق قد شهدت، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية شارك فيها عشرات المواطنين، بينهم أفراد من عائلة عصام بويضاني، تلتها وقفة أخرى يوم الجمعة دعمًا للأسرى الفلسطينيين، حاول خلالها بعض المحتجين الدخول إلى مبنى السفارة ورفع العلم الفلسطيني فوقه.

وأكدت الخارجية السورية، في بيان صدر اليوم السبت، تمسكها بموقفها الرافض لأي انتهاك يطال البعثات الدبلوماسية، مشددة على أن هذه المقار تحظى بحماية القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وتمثل رمزًا للعلاقات بين الدول.

كما أعربت عن رفضها لأي ممارسات أو شعارات مسيئة للدول أو رموزها، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الدولي.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أهمية احترام حق التعبير، ضمن الأطر القانونية المعمول بها، مع ضرورة الحفاظ على الأمن العام وعدم المساس بالمقار الدبلوماسية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية إدانتها الشديدة للحوادث التي استهدفت بعثتها في دمشق، مشيرة إلى رفضها لأي إساءة تطال رموز الدولة.

وطالبت الإمارات السلطات السورية بضمان حماية السفارة وكادرها، وفتح تحقيق في ملابسات ما جرى، والعمل على منع تكراره، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك الأفعال.