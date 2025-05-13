"نقطة تحول".. الشيباني وعبدي يرحبان برفع العقوبات عن سوريا

شفق نيوز/ أشاد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أنها "نقطة تحول محورية للشعب السوري"، فيما أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "‎قسد"، ‎مظلوم عبدي، أن القرار سيكون له أثر إيجابي في دعم الاستقرار وإعادة البناء.

وقال الشيباني لوكالة "رويترز"، إن "إعلان ترامب يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات"، لافتاً أن سوريا تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة.

وأضاف: "سوريا مستعدة لتعزيز العلاقات مع أميركا على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة"، مضيفاً أن "ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي وتحقيق انتصار للمصالح الأمريكية في سوريا".

من جهته، ذكر قائد قوات سوريا الديمقراطية، ‎مظلوم عبدي في تدوينة على "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "نشكر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على قرار وقف العقوبات المفروضة على سوريا، لما له من أثر إيجابي على البلاد".

وأعرب عبدي، عن أمله بأن "تُستثمر هذه الخطوة في دعم الاستقرار وإعادة البناء، بما يضمن مستقبل أفضل لكافة السوريين"، مختتماً بالقول إن "سوريا تستحق الأفضل دائماً".

وكان ترامب قال، اليوم الثلاثاء، أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".

وأضاف: "تلك العقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري وكانت مطلوبة في وقت سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سوريا".

وتابع: "سعيد أن أعلن أن ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأكمل: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا".

وأبرز: "هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح.. أقول حظاً سعيداً يا سوريا. أرونا شيئاً خاصاً".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع غداً الأربعاء.

وتكافح سوريا لتخفيف العقوبات الأمريكية، والتي تبقي البلاد في عزلة عن النظام المالي العالمي وتجعل التعافي الاقتصادي صعباً للغاية بعد حرب طاحنة دامت 14 عاماً.