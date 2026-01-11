دمشق: زيارة الوفد الأممي للقنيطرة ستضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية

شفق نيوز- دمشق

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، يوم الأحد، أن سوريا قامت بترتيب زيارة الوفد الأممي إلى محافظة القنيطرة، مبينا أن الزيارة ساهمت في بلورة أفكار جديدة لوضع آلية للحد من الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف العلبي، في تصريحات للاخبارية السورية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إسرائيل لا تمتلك سلطة قضائية في المنطقة كونها سلطة محتلة".

وتابع أنه "تم الحصول على 27 صوتاً إضافياً لصالح سوريا بعد أكثر من مئتي جلسة مع ممثلي الدول في مجلس الأمن"، مبينا أن "المطالب السورية تُبنى على الواقع، وأن قوات (أوندوف) تلعب دوراً في دعم هذه الجهود".

ولفت إلى أنه "من أولويات سوريا في نيويورك مناقشة ملف الجولان وحماية المدنيين من الانتهاكات الإسرائيلية، وحمل ملفات عدة تشمل تحرير المختطفين السوريين على أيدي قوات الاحتلال".

واستطرد أن "أكثر من 100 سفير قدموا التهاني لسوريا بمناسبة عيد تحرير البلاد"، مشيراً إلى أن "نجاحات سوريا على الصعيد الخارجي تعكس أيضاً نجاحات دبلوماسيتها الداخلية".

وكان وفدا من الأمم المتحدة، قد زار محافظة القنيطرة برفقة العلبي، للاطلاع على الوضع الإنساني ومناقشة التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.

والتقى الوفد المسؤولين المحليين وعدداً من السكان المتضررين، وناقش معهم الأوضاع الأمنية والإنسانية، حيث أكد الأهالي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان أمنهم واستقرارهم.