دمشق تندد بالعملية الاسرائيلية في"بيت جن" وتحمّل تل أبيب المسؤولية كاملة

شفق نيوز – دمشق

أصدرت وزارة الخارجية السورية، يوم الجمعة، بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي بلدة بيت جن بريف دمشق، وما رافقه من قصف طال المدنيين وممتلكاتهم وأدى إلى أضرار واسعة.

وقالت وزارة "الخارجية والمغتربين" السورية في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن الاعتداء جاء في سياق "استمرار قوات الاحتلال بمحاولاتها وإخفاقها في تحقيق أهدافها"، معتبرة أن "فشلها دفعها لتنفيذ قصف متعمد استهدف البلدة، وأسفر عن مجزرة مروّعة راح ضحيتها أكثر من عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسبّب بنزوح واسع نتيجة القصف الممنهج على منازل الآمنين".

وحملت دمشق، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة" عن العدوان وما نجم عنه من ضحايا ودمار، معتبرة أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل "سياسة ممنهجة لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة".

وجدّدت الخارجية السورية، مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالتحرّك العاجل لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررّة بحق الشعب السوري، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما جاء في البيان.

كما أكد البيان، أن سوريا ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها "بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي"، مشدّدة على أن هذه الجرائم "لن تزيدها إلا تمسكاً بحقوقها ورفضاً لكل أشكال الاحتلال والعدوان".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن جنوب سوريا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن العملية بدأت حوالي الساعة الثالثة فجرا، حيث شن لواء الاحتياط 55 والفرقة 210 عملية لاعتقال مطلوبين في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ في سوريا، بناء على معلومات استخباراتية جمعت خلال الأيام الأخيرة.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد وصلت القوات لاعتقال شقيقين، عضوين في تنظيم الجماعة الإسلامية، سبق أن زرعا عبوات ناسفة، وشاركا في إطلاق صاروخ عالي الارتفاع. وقد اعتقلتهما قوات الجيش الإسرائيلي وهما نائمان دون مقاومة.

وبعد الاعتقالات، وبحسب التقارير، وعند مغادرة المقاتلين المنزل، أطلق النار من مسافة 200 متر على إحدى المركبات العسكرية التي كانت تغلق الطريق قرب المنزل، الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 جنود احتياط كانوا في المركبة.

في المقابل، ردت القوات بإطلاق النار، وتم القضاء على عدد من المسلحين، فيما ألقي القبض على المطلوبين، ونقلا إلى إسرائيل لمزيد من التحقيق، بينما تم إجلاء المصابين من جنود الاحتياط بطائرات هليكوبتر لتلقي العلاج في مستشفى رامبام وشيبا.

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت بمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدة بيت جن والطريق الواصل إلى مزرعة بيت جن.