دمشق تمنع عائلات استرالية "داعشية" من مغادرة مناطق "قسد" باتجاه بلدها

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر مطلع في سوريا، يوم الاثنين، بأن حاجزاً لقوات الأمن الداخلي السوري بريف القامشلي الشرقي منع نقل 11 عائلة استرالية منتمية لتنظيم داعش لبلدهم الأصلي.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن، الحاجز منع سيارات تقل 11 عائلة أسترالية من ذوي عناصر تنظيم داعش، من الدخول إلى مناطق سيطرتها للتوجه إلى دمشق بعد مغادرتهم مخيم روج الواقع في ريف ديرك شمال شرق سوريا.

وأشار المراسل إلى إن العائلات عادت إلى المخيم بعد رفض عناصر الأمن الداخلي السوري السماح للحافلات بالعبور باتجاه دمشق جراء امتلاك الأشخاص لجوازات سفر استرالية لا تحمل أي اختام توضح كيفية دخول هؤلاء الأشخاص إلى سوريا وعدم وجود أي تعليمات حكومية بالسماح لهم بالعبور.

ونقل المراسل عن مصدر إداري من المخيم قوله إن "ثلاثة أشخاص استراليين من ذوي العوائل تكفلوا بعملية استخراج جوازات السفر وعملية نقل العوائل إلى دمشق ومنها إلى أستراليا".

وأوضحت حكمية إبراهيم، رئيسة مخيم روج لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن هذه الرحلة تُعد الأولى من نوعها في العام 2026 وتضم 34 شخصاً جميعهم من النساء والأطفال، حيث تم تسليمهم لأقاربهم ليتم نقلهم إلى دمشق قبل استكمال إجراءات سفرهم إلى بلدهم".

وأضافت أن "إدارة المخيم والإدارة الذاتية سبق لها أن ناشدت كافة الدول التي لديها مواطنين في المخيم من أجل العمل على استلامهم وترحيلهم إلى بلدهم ولكننا لم نتلقى تعاون واهتمام بهذا الملف وعمليات الترحيل محدودة جدا لغاية اليوم".

وأشارت إلى إنه خلال العام 2025 تم إخراج 16 عائلة فقط من المخيم من أصل أكثر من 700 عائلة متواجدة فيه واليوم نجدد دعوتنا لكافة الدولة بالعمل على إجلاء مواطنيها من مخيم روج بشمال شرق سوريا.

ويُعد مخيم روج في ديرك ثاني أكبر مخيم يضم عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة بعد مخيم الهول في الحسكة، إذ يؤوي 742 عائلات يبلغ عدد أفرادها 2201 شخصاً من نحو 40 جنسية، وفق إدارة المخيم.