دمشق تمدد وقف إطلاق النار مع "قسد" لـ15 يوماً لإخلاء سجناء داعش

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 15 يوماً، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 الموافق لـ 24 كانون الثاني/ يناير 2026.

وبحسب بيان للوزارة نقلته "سانا"، فإن "تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعماً للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

ويأتي تمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد تبادل اتهامات بين الطرفين بجلب تعزيزات عسكرية تمهيداً للتصعيد، وذلك بعد انتهاء موعد الهدنة بينهما مساء اليوم، قبل أن يتم تمديدها لموعد لاحق.

وسيطرت القوات الحكومية السورية على مساحات واسعة من الأراضي في الشمال والشرق من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات الحكومة السورية تقترب خلال الأيام الماضية من آخر مجموعة من المدن التي يسيطر عليها الكورد في الشمال الشرقي، عندما أعلن الشرع بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار، مانحاً قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء اليوم السبت لوضع خطة للاندماج مع الجيش السوري.

وعن تطورات إخلاء سجناء "داعش" إلى العراق، كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، السبت، عن نقل نحو 1000 سجين من عناصر "داعش" إلى العراق، خلال الساعات المقبلة، في ثانية وجبة منذ صدور القرار.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم "داعش" من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم "داعش" من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.