دمشق تقدم شكرها لمسعود بارزاني لدوره بحل أزمة حلب

شفق نيوز- دمشق

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم السبت، الشكر والتقدير للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الى جانب عدد من الدول، على دورهم في دعم استقرار سوريا ووحدة اراضيها، مؤكدة ان الاجراءات المتخذة في مدينة حلب تهدف الى تثبيت الامن وحماية المدنيين دون استهداف اي مكون اجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة السورية انتهجت منذ الثامن من كانون الاول 2024 نهجا وطنيا شاملا لتوحيد المسار الامني وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة كمدخل اساسي للاستقرار".

واضافت انه "جرى التوصل في نيسان 2025 الى اتفاقيات امنية لانهاء المظاهر المسلحة غير الحكومية في حيي الشيخ مقصود والاشرفية، إلا أن هذه التفاهمات تعثرت لاحقا نتيجة انتهاكات متكررة، من بينها هجمات مسلحة استهدفت مناطق سكنية في حلب خلال السابع والثامن من الشهر الجاري، ما اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين".

واكدت الخارجية ان "التدخل الجاري لا يعد حملة عسكرية ولا ينطوي على تغيير ديموغرافي او استهداف على أسس عرقية او دينية"، مشيرة الى ان "الاجراءات اقتصرت على مجموعات مسلحة محددة تعمل خارج الاطر المتفق عليها وارتبطت بانتهاكات خطيرة بينها تجنيد قاصرين".

واوضحت الوزارة ان الدولة اعطت اولوية قصوى لحماية المدنيين عبر انشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات انسانية امنة بالتعاون مع منظمات انسانية، لافتة الى بدء عمليات مسح للمناطق المتضررة وازالة مخلفات المتفجرات تمهيدا لعودة الحياة المدنية.

وشددت الخارجية على ان الاجراءات تستند الى مبدئي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكوردي الذي وصفته بانه جزء اصيل من نسيج حلب الاجتماعي وشريك فاعل في المؤسسات الوطنية، معتبرة ان "حصر السلاح بيد الدولة شرط اساسي للاستقرار ودعم العملية السياسية ومنع استخدام الاراضي السورية لاي نشاط مسلح يهدد الامن الاقليمي".

واختتم البيان بالاعلان عن شكر وتقدير سوريا لكل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، اضافة الى الزعيم مسعود بارزاني، على دورهم الفاعل في دعم الاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا، مؤكدا ان هذا التعاون يصب في تعزيز الامن والسلام على مستوى المنطقة.