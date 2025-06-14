اغلاق الأجواء الأردنية والسورية مجدداً مع اشتداد القصف الصاروخي بين ايران واسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، مساء اليوم السبت، إغلاق الأجواء السورية مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني، وذلك حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأكدت الهيئة في بيان، نشرته وكالة سانا الرسمية السورية، أن "فرقها الفنية والإدارية تتابع تطورات الوضع في المنطقة بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات في حينها، بالتنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً".

كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، في خبر عاجل: "تقرر إغلاق المجال الجوي مجددا حتى إشعار آخر، وسط التوتر بين إسرائيل وإيران".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي "تعمل على اعتراضها في الوقت الحقيقي".

وفي خطوة عاجلة، طلب الجيش الإسرائيلي من جميع السكان في مناطق الشمال والوسط الدخول إلى مناطق محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر، محذراً من أن التهديد لا يزال قائماً.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 40 صاروخاً أُطلقت من إيران باتجاه مدينة حيفا، دون أن تؤكد الجهات الرسمية حجم الأضرار أو الإصابات المحتملة حتى الآن، وسط تكتم أمني على طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 48 ساعة على تنفيذ إسرائيل ضربات جوية ضد منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، وردّت عليه طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه العمق الإسرائيلي في تصعيد غير مسبوق بين الجانبين.