دمشق تعلن دعمها "اللامركزية الإدارية" وترد على تصريحات "الهجري"

شفق نيوز– دمشق

أكدت وزارة الخارجية السورية، يوم السبت، أن دمشق تسعى إلى لم شمل السوريين بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، لتستطيع البلاد المضي نحو الاستقرار.

وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، في تصريح صحفي، إن "الحكومة السورية تؤمن بمبدأ اللامركزية الإدارية لكنها ترفض اللامركزية السياسية"، لافتاً إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمنح منصات لأشخاص مثل الشيخ حكمت الهجري لا يمثلون المكونات التي يتحدثون باسمها".

وأشار إدلبي إلى أن "بعض الأطراف ذهبت إلى حد مطالبة إسرائيل بالتدخل"، معتبراً أن "تصريحات الهجري وقسد تعكس استقواءً بالخارج، في حين ترى دمشق أن أي حوار يجب أن يكون سورياً – سورياً".

وشدد المسؤول على أن "الحكومة السورية لا تقبل بتكرار تجارب حزب الله وما شابهها على أراضي البلاد".

وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، طالب في وقت سابق من اليوم، بفتح تحقيق دولي مستقل حول الجرائم الأخيرة في السويداء، التي وصفها بالإبادة الممنهجة، مطالباً بإحالة الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان الهجري استخدام التجويع والحصار ضد المدنيين، مشيراً إلى أنها جرائم حرب وفق القانون الدولي.

كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك العاجل، مطالباً بإرسال بعثات مراقبة دولية، ووقف دعم الفصائل المسلحة، وضمان انسحابها من حدود المحافظة.