دمشق تتحرك بشأن ملف السوري المحكوم بالإعدام في العراق

شفق نيوز- دمشق

أفادت وزارة الخارجية السورية، يوم الثلاثاء، بأنها تتابع عبر القنوات الدبلوماسية قضية الشاب السوري محمد سليمان، بعد صدور حكم بالإعدام بحقه من محكمة عراقية في محافظة النجف.

وقال مصدر في الخارجية السورية لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتابع القضية الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن (22 عاماً) من محافظة حمص، عبر السفارة السورية في بغداد من خلال التواصل مع وزارة الخارجية العراقية استناداً إلى الاتفاقيات الموقعة مسبقاً بين البلدين بشأن تبادل الموقوفين".

وأكد أن "المتابعة تجري ضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية المعمول بها بين الجانبين".

وبحسب عائلة الشاب، فقد جرى اعتقاله مع شقيقه في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن يُفرج عن شقيقه وتُبقي السلطات العراقية محمد قيد الاحتجاز.

وأضافت العائلة، أن "التحقيقات كشفت عن وجود صور ومقاطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على هاتفه، إضافة إلى مقطع يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسر مقاتلين من حركة النجباء العراقية، ما دفع السلطات لاتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توضيحا حول الأنباء المتداولة بشأن صدور حكم بالإعدام بحق شاب سوري لكونه نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص "الجيش الحر" في هاتفه، مبينا أن ما ورد عار عن الصحة

وأكد المركز في بيان ورد للوكالة، أن "الحكم صدر بعد ثبوت اعتراف المتهم بتمجيد زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، والتحريض على قتل عناصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي عبر منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "الشاب قام بحرق صورة الإمام علي بهدف إثارة الفتنة".

وختم البيان بالتأكيد على أن "الحكم غير نهائي و خاضع للتمييز التلقائي أمام محكمة التمييز الاتحادية".