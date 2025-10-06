دمشق تبحث مع البنك الدولي برامج دعم اقتصادية وتنموية جديدة

شفق نيوز- دمشق

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، يوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز أن اللقاء حصل في العاصمة دمشق وتناول آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين، بما في ذلك تطوير برامج تمويل وتنمية البنى التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، في إطار الجهود السورية الرامية لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

وأكد الشيباني خلال اللقاء، حرص سوريا على الانفتاح على الشركاء الدوليين، مشيداً بدور البنك الدولي في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في المنطقة.

وأشار إلى أن دمشق تنظر "بإيجابية إلى أي تعاون يهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني".

من جانبه، أعرب المسؤول في البنك الدولي عن استعداد البنك لدراسة مجالات التعاون الممكنة مع سوريا، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر في تحسين الخدمات العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية والتنموية مع المؤسسات المالية الدولية، بعد انفتاح دبلوماسي متدرج على عدد من الدول العربية والأجنبية خلال العامين الأخيرين، ضمن مساعيها لاستعادة موقعها في النظام المالي والاقتصادي الإقليمي.