دمشق.. استنفار أمني واسع لتأمين احتفالات رأس السنة

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، باستنفار أمني واسع أمام الكنائس والمراكز الدينية في العاصمة دمشق لتأمين احتفالات رأس السنة.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "دمشق تشهد منذ يوم أمس استنفاراً أمنياً واسعاً نفذته وحدات من الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية"، مبينا أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين احتفالات الطوائف المسيحية مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية، وضمان سلامة المصلين وتوفير أجواء آمنة تتيح لهم ممارسة طقوسهم الدينية بكل طمأنينة".

وأضاف أن "الانتشار الأمني شمل محيط الكنائس الرئيسية والطرق المؤدية إليها، إضافة إلى إقامة نقاط مراقبة ثابتة وتسيير دوريات متحركة، في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى منع أي خروقات أمنية والحفاظ على الاستقرار العام".

وبحسب المرصد، فقد "لاقت هذه الخطوة ترحيباً من أهالي المناطق المعنية، الذين اعتبروها مؤشراً إيجابياً على حرص الجهات المختصة على تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وحماية النسيج السوري المتعدد، بما يعكس التزاماً بصون الحريات الدينية وترسيخ قيم التعايش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع".