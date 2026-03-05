دمشق: احباط مخطط هجوم لداعش بسيارة مفخخة

شفق نيوز- دمشق

أحبطت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، يوم الخميس، مخططاً إرهابياً لخلية تابعة لتنظيم داعش كانت تعتزم تنفيذ هجوم يستهدف العاصمة دمشق.

وذكرت القيادة في بيان، أن "عملية أمنية محكمة نُفذت بدقة عالية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، أسفرت عن إحباط المخطط الإرهابي".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت عقب متابعة استخباراتية دقيقة استمرت لفترة من الزمن، جرى خلالها رصد تحركات عناصر الخلية وتعقب نشاطهم، إلى أن تم تحديد موقعهم بدقة ووضع خطة مداهمة محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية".

وأشار البيان إلى أن "الموقوفين هم: عمر هاشم، محمد حمد، وحسين خلف".

وأكمل أنه "خلال تنفيذ العملية، تعاملت وحدات الهندسة المختصة مع سيارة مفخخة كانت مركونة في أحد المواقع الحساسة ومعدة للتفجير عن بعد، حيث تبين احتواؤها على كميات من المواد شديدة الانفجار من نوعي (TNT) و(C4)".

وأكدت القيادة أنه "تم إحالة الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات وكشف الامتدادات المحتملة للخلية والمتورطين الداعمين لها، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص".