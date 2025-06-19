دمار هائل في مبانٍ يخلفه القصف الإيراني على اسرائيل

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام عربية وعبرية، صباح اليوم الخميس، أن القصف الإيراني المتواصل لليوم السابع على التوالي خلف دمارا واسعا بعدة مبان في تل أبيب.

ووفقا لتلك الوسائل، فإن ايران اطلقت أكثر من 50 صاروخاً باليستياً و طائرة مسيرة مما اسفر عن اصابة عدة مبان بينها بورصة الألماس في تل أبيب، و معسكر مجاور لمستشفى "سوروكا" بمنطقة "حولون" جنوب العاصمة الاسرائيلية.

وأضافت أن الهجمات الإيرانية أدت الى اصابة عشرات الأشخاص بجروح بينهم ثلاث اصابات خطيرة.

وبهذا الصدد قالت وسائل اعلام ايرانية، إن الهجوم الأخير استهدف مقر قيادة للجيش وآخر للمخابرات ومركزا للجيش الاسرائيلي في بئر السبع بينها منشأة فيها عدد كبير من الجنود والضباط.

وفي وقت سابق من صباح اليوم ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن إسرائيل هاجمت مفاعل "أراك" النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.