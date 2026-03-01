دفعة صاروخية إيرانية واسعة تطال تل أبيب وحيفا وسقوط عشرات المصابين

شفق نيوز– الشرق الاوسط

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وامتدت إلى حيفا وعكا وبئر السبع ومستوطنات وسط وشمال الضفة الغربية، مع رصد هجوم صاروخي إيراني جديد، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية ووسائل إعلام محلية، ظهر اليوم الأحد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الدفعة الصاروخية الأخيرة من إيران تُعد الأكبر منذ بداية الحرب، وضمّت 38 صاروخاً، في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض عدد من الصواريخ في أجواء تل أبيب وحيفا، وسقوط شظايا في مناطق عدة بينها بني براك ومنطقة الشارون، ما تسبب بأضرار مادية.

وذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية سقوط صاروخ في تل أبيب، وإصابة عدد من الأشخاص في بيت شيمش غربي القدس، حيث تحدثت تقارير عن 15 إلى 20 مصاباً جراء سقوط شظايا صاروخية، إضافة إلى إصابة شخص في بتاح تكفا شمال شرق تل أبيب.

كما أشارت القناة 12 إلى وجود معلومات عن عالقين تحت أنقاض مبنى في بيت شيمش، في حين يجري التحقق من الملابسات.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط أجزاء من صاروخ في منطقة الشارون، ما أسفر عن أضرار، بينما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن القصف الإيراني متواصل وصفارات الإنذار تدوي من رأس الناقورة شمالاً حتى إيلات جنوباً، حيث تم تفعيل الدفاعات الجوية.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4" ضد ما وصفهم بـ"الأعداء".