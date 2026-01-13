دعت لضبط النفس.. "سنتكوم": نراقب عن كثب التطورات في حلب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دعت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف في سوريا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، مؤكدة أنها تراقب الأحداث الجارية في مدينة حلب.

وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نحن نتابع عن كثب التطورات في حلب والمنطقة المحيطة بها. ونحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية".

وأضاف: "كما نواصل دعوتنا لجميع الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والسعي إلى حل دبلوماسي دائم عبر الحوار".

وتابع: "وكما ذكرتُ سابقاً، فإن سوريا التي تنعم بالسلام مع نفسها ومع جيرانها كفيلة بأن تُفضي إلى شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً"، مؤكداً أن "للولايات المتحدة وسوريا مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ومنذ أواخر العام الماضي تشهد مدينة حلب توترات أمنية واشتباكات مسلحة بين القوات العسكرية التابعة لحكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أسفرت من مقتل وإصابة العشرات، وفي الأيام الأخيرة تصاعدت حدة التوتر وتطورات إلى عمليات عسكرية شنها الجيش السوري على حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

كما أدت التوترات إلى نزوح جماعي من مدينة حلب ومناطق أخرى ذات أغلبية كوردية نحو مناطق آمنة في شمال شرق سوريا.