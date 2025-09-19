درع جوي يصل بيروت.. واشنطن تدعم الجيش اللبناني بأسلحة نوعية

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر لبنانية، يوم الجمعة، بأن مواقع رصد الملاحة الجوية كشفت عن وصول طائرات C-130 وC-17 أمريكية إلى قاعدة حامات شمالي البلاد محملة بدرع جوي لدعم الجيش اللبناني.

ونقل موقع "إرم نيوز"، القول عن المصادر إن الطائرات العسكرية الأمريكية الضخمة، التي نفذت رحلات يومية إلى قاعدة حامات خلال اليومين الماضيين، كانت محملة بصناديق كبيرة يرجح أنها تحتوي على أنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية، لدعم الجيش اللبناني، المكلف بتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله.

ولم تستبعد المصادر أن يصبح لبنان من ضمن الدول التي قد تستضيف بطاريات أمريكية موجهة، لا سيما من منظومتي ثاد وباتريوت، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الصناديق الضخمة التي أفرغتها طائرات الشحن الأمريكية تشمل أنظمة دفاع جوي.

وأضافت أن حمولة طائرات النقل العسكرية الأمريكية التي هبطت في قاعدة حامات لا تخضع لعمليات تفتيش، نظراً لأنها تتم بالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، وليس مع السلطات الجوية اللبنانية.

ويأتي النشاط المكثف لطائرات الشحن العسكرية الأمريكية في قاعدة حامات متزامناً مع حركة مماثلة لطائرات شحن أمريكية خلال الأسبوع الماضي في قاعدة رياَق في وادي البقاع، في خطوة وُصفت بأنها جزء من الدعم اللوجستي العسكري الذي تقدمه واشنطن للجيش اللبناني.

وسبق أن طلب مجلس الوزراء اللبناني في آب/ أغسطس 2025 من الجيش بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله" دعماً وتعزيزاً لقدراته العسكرية، خاصة أن الجيش يواجه تحديات لوجستية وعددية (6000 جندي في الجنوب مقابل 15 ألف المطلوبة بموجب القرار 1701).