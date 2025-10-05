"دبور" ينهي حياة جندي إسرائيلي في سوريا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

لقي جندي احتياط إسرائيلي حتفه، يوم الأحد، إثر تعرضه للسعة دبور أثناء أداء خدمته في منطقة الجولان السوري المحتل، وفقاً لما نشرته صحيفة عبرية.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "الجندي ليفينا شاليف (47 عاماً) أصيب بحالة تحسس حادة بعد اللسعة ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل سريع، حيث فارق الحياة رغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون في المكان".

ونقلت الصحيفة عن رابطة وحدة الاستطلاع في لواء ناحال في بيان لها، أن "الحادثة وقعت أثناء نشاط روتيني"، وأشارت إلى أن "الجندي شاليف نُقل إلى مستشفى قريب حيث أُعلن عن وفاته لاحقاً".

ووفقاً لبيان الرابطة المقتضب، أن "الجندي كان عضواً في فريق دورية ناحال وخدم سائقاً في وحدة النقل التابعة للواء 228، بالإضافة إلى إشرافه على مركز الجولان المجتمعي".