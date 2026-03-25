دبلوماسي إيراني: ما يجري تهيئة للحوار وليس مفاوضات مع أميركا

شفق نيوز- اسلام اباد

أكد السفير الإيراني في باكستان أمير مقدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أن التحركات الجارية تهدف لتهيئة الأرضية للحوار.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء عن مقدم قوله إن "سمعنا نحن أيضاً مثل هذه التفاصيل عبر الصحافة، ولكن بناءً على معلوماتي، وعلى عكس ادعاءات ترمب، لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات بين البلدين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف أن الجهود الجارية من قبل بعض الدول "لا تعني وجود مفاوضات بين إيران وأميركا، بل هي محاولات لتهيئة الأرضية للحوار"، وفق الوكالة ذاتها.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، بينها موقع "أكسيوس" وشبكة "سي إن إن"، أن إيران أبلغت وسطاء إقليميين بعدم ثقتها بمقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتفاوض، معتبرة أن التحركات العسكرية الأميركية عززت الشكوك بشأن جدية المبادرة.

في وقت تحدثت المصادر عن خطة أميركية من 15 بنداً لوقف إطلاق النار لمدة شهر تمهيداً لمحادثات قد تستضيفها باكستان، تتضمن ملفات البرنامج النووي ودعم حلفاء طهران وأمن مضيق هرمز.