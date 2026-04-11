دبلوماسي إيراني سابق: لبنان يتصدر أولويات طهران في المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أفاد الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، يوم السبت، بأولوية وقف الحرب على لبنان تتقدم لدى الجانب الإيراني على مسألة تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأوضح أفقهي، في تصريحات صحفية، أن "مادة المفاوضات هذه المرة لا تقتصر على الملف النووي فقط"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لإيران أن تسمح بالاستفراد بالمقاومة في لبنان".

وأضاف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى لتحقيق نتائج ملموسة من هذه المفاوضات، مستدلاً على ذلك بإرساله نائبه جي دي فانس للمشاركة في المحادثات".

كما أشار أفقهي إلى" وجود حديث عن إمكانية إفراج الولايات المتحدة عن أرصدة إيرانية مجمدة".

وفي وقت سابق من اليوم..أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأميركي في إسلام آباد، ستستمر ليوم واحد، وستبدأ هذا المساء.

فيما قال مصدر ​إيراني رفيع المستوى، إن "الولايات المتحدة وافقت على الإفراج ​عن أصول إيرانية ​مجمدة في قطر وبنوك ⁠أجنبية أخرى، ورحب ​بهذه الخطوة باعتبارها دليلا ​على الجدية بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال ​المحادثات في إسلام ​آباد".

ولم تصدر الولايات المتحدة أي ‌تعليقات ⁠علنية بشأن مسألة إلغاء تجميد الأصول.

تتضمن أبرز ملفات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة اشتراط طهران بدء المحادثات بتعهدات أميركية تشمل وقف إطلاق النار في لبنان ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وتطالب إيران أيضاً برفع تجميد الأصول وإنهاء القيود الاقتصادية، إلى جانب الاعتراف بمصالحها في مضيق هرمز، والسماح بتخصيب اليورانيوم، ورفض أي قيود على برنامجها الصاروخي.

في المقابل، تؤكد واشنطن تمسكها بربط أي تخفيف للعقوبات بتنازلات من طهران بشأن برنامجها النووي والصاروخي، ورفضها منحها صلاحيات خاصة في مضيق هرمز.

كما تطالب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بتقييد القدرات الصاروخية الإيرانية، مع استمرار الخلاف حول شروط انسحاب القوات الأميركية من المنطقة وضمانات عدم التصعيد.