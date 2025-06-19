دبلوماسيون: إيران تجري محادثات مباشرة مع أمريكا لإنهاء الحرب

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين، يوم الخميس، بأن إيران تجري محادثات مباشرة مع أمريكا لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب الجارية مع إسرائيل.

وذكر ثلاثة دبلوماسيين للوكالة، أن "المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب".

هذا وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ووسط دعوات دولية للتهدئة.