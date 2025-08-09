إدانة غربية من 5 دول لخطط إسرائيل في غزة

شفق نيوز- عواصم غربية

دان وزراء خارجية خمس دول غربية، هي أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، بشدة قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك ، إن "الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، داعين تل أبيب إلى "إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخراً".

وأكد البيان: "نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات".

وجاءت هذه المواقف بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر أمس الجمعة، عقب 10 ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

وعلقت حركة "حماس" على القرار، واصفة إياه بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، مؤكدة أن نتنياهو وحكومته "لا يكترثون بمصير أسراهم".

وأثارت الخطوة الإسرائيلية موجة انتقادات داخلية وخارجية، وسط تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، فيما يحذر مراقبون من أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيعرض حياة عدد لا يُحصى من الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الأحياء للخطر.