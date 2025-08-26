إدانات عربية شديدة اللهجة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

شفق نيوز- دمشق

أعربت عدة دول عربية، يوم الثلاثاء، عن إداناتها الشديدة للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية، لما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي إدانته بشدة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغّلها داخل الأراضي السورية، مؤكداً دعم المملكة الكامل للحكومة السورية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما عبرت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها بأشدّ العبارات لاستمرار الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، واعتبرت ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها.

بدورها نددت وزارة الخارجية الكويتية بتوغل "الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية"، مؤكدة أنه يشكل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

فيما قال المحلل السياسي السوري سامر الخطيب، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "إدانات الدول العربية اليوم، مثل السعودية والأردن والكويت، تعكس رفضاً سياسياً واضحاً للتصعيد، لكنها تحتاج أن تترجم إلى خطوات عملية على الأرض لوقف الانتهاكات، وإلا فإن إسرائيل قد تستمر في فرض وقائع جديدة على الحدود".

وأضاف "من المهم أن يكون هناك تنسيق عربي ودولي لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لأن مجرد البيانات لا تكفي لردع الاحتلال أو لحماية المدنيين في المناطق الحدودية".

وتأتي هذه الإدانات في أعقاب توغلات إسرائيلية متكررة في ريف القنيطرة وجنوب سوريا، شملت مداهمات للمنازل واعتقالات واستهداف مناطق سكنية، كان آخرها مقتل الشاب رامي أحمد غانم فجر الثلاثاء في قرية طرنجة شمال القنيطرة، إلى جانب إصابة آخرين.