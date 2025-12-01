داعش يتبنى هجوما ضد صهريج تابع لـ"قسد" في دير الزور السورية

شفق نيوز- دمشق

تبنى تنظيم داعش، يوم الأحد، هجوما استهدف صهريجا لنقل النفط الخام في منطقة العزبة شمالي دير الزور، والمرتبط بقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وجاء في بيان للتنظيم نشره عبر منصاته الخاصة، إعلان مسؤوليته عن الهجوم على الصهريج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب حقل العزبة، ما أدى إلى تضرره وتسرب حمولته، وفق البيان.

ويأتي الهجوم ضمن ما يصفه داعش بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد موارد قسد، إذ سبق وأن استهدف في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر صهريج نفط في بلدة ذيبان بالأسلحة الرشاشة.

كما أعلن أيضا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، عبر صحيفة النبأ، تنفيذ ثلاث عمليات في دير الزور خلال الأيام الماضية، قال إنها أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة عنصرين من قسد وتضرر آليتين لهم.

ووفق إحصائية نشرها داعش، فإن خلاياه نفذت 38 عملية خلال 70 يومًا ضد "قسد" شمال شرقي سوريا، 29 منها في دير الزور، وخمس في الرقة، وأربع في الحسكة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 53 عنصرًا بينهم قياديان.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم امس الأحد، أن قواتها العاملة ضمن التحالف الدولي وبالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، نفذت بين 24 و27 تشرين الثاني سلسلة عمليات استهدفت مواقع تخزين أسلحة تابعة للتنظيم في جنوبي سوريا.

وذكرت القيادة أن العملية أسفرت عن تدمير أكثر من 15 موقعًا يحتوي على قذائف هاون وصواريخ وبنادق وألغام ومواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى ضبط مخدرات جرى إتلافها في المكان.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين أمنيتين في محافظة إدلب ضد خلايا مرتبطة بتنظيم داعش.

وقال قائد الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان باكير، إن القوات داهمت مواقع في منطقة الدانا وغربي إدلب، وضبطت أسلحة فردية وذخائر وأحزمة ناسفة وعبوات جاهزة للتفجير.